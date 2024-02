Медведев: соглашение Украины и Германии - это новый альянс нацистов с бандеровцами

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказался о недавно подписанном двустороннем соглашении Германии и Украины по безопасности. По его мнению, это не что иное, как новый альянс нацистов с бандеровцами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by government.ru is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository