Медведев: соглашение Украины и Германии - это новый альянс нацистов с бандеровцами

Дмитрий Медведев прокомментировал двустороннее соглашение Украины и ФРГ о безопасности

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказался о недавно подписанном двустороннем соглашении Германии и Украины по безопасности. По его мнению, это не что иное, как новый альянс нацистов с бандеровцами.

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Бывший президент выложил в своем Телеграм-канале новое фото Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в момент заключения в Берлине двустороннего документа с гарантиями безопасности.

"Новое — хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине!* Ответ: Deutschland über alles!** ", — написал под фото Медведев.

Напомним, СМИ сообщили, что соглашение о сотрудничестве по вопросам безопасности было заключено также между Украиной и Францией.

*Лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии".

**В переводе с немецкого "Германия превыше всего!" — фраза-символ нацистской идеологии Третьего рейха.