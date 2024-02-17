На портале Wall Street Silver появилась публикация о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик, и действия Запада не помогают его урегулировать.
"Верно", — прокомментировал это мнение миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х*.
Он согласился с тем, что цель России — вовсе не агрессия в сторону США и Европы, а желание оставить за собой территории с русскоговорящим населением. У киевского режима нет собственных ресурсов продолжать конфликт, поэтому он воюет на деньги Запада.
Основатель компании SpaceX поддерживает журналиста Такера Карлсона, который заявил, что правительство Незалежной отменило проведение президентских выборов, а также убило репортёра из США, в то время как американский конгресс намерен передать Зеленскому ещё $60 млрд помощи.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.