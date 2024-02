Шольц резко высказался о победе России над Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X* написал, что победа Москвы над Киевом обойдётся ЕС дороже, чем помощь, которую объединение оказывает Незалежной, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International