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Канцлер Германии Шольц заявил о дорогостоящих последствиях для ЕС от победы РФ на Украине

1:10
Политика

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X* написал, что победа Москвы над Киевом обойдётся ЕС дороже, чем помощь, которую объединение оказывает Незалежной, передаёт РИА Новости.

Канцлер Германии Шольц заявил о дорогостоящих последствиях для ЕС от победы РФ на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"Что произойдёт, если Путин добьётся успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях, — чем наша помощь Украине", — отметил политик.

Таким незатейливым способом он попытался оправдать финансовые проблемы, вызванные поддержкой киевского режима.

Ранее Шольц по результатам встречи с Зеленским сообщил, что подписанное в Берлине соглашение ФРГ с Украиной не обязывает бундесвер воевать за Незалежную. Он отметил, что поддержка Берлина является ключевой для укрепления оборонного потенциала ВСУ.

Ранее The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что Европа в ужасе от того, что успех РФ в СВО поставит под угрозу её собственную безопасность. Россия расширяет свою оборонную промышленность, в то время как Украина сталкивается с растущим дефицитом критически важного оружия.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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