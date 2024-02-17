Канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X* написал, что победа Москвы над Киевом обойдётся ЕС дороже, чем помощь, которую объединение оказывает Незалежной, передаёт РИА Новости.
"Что произойдёт, если Путин добьётся успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях, — чем наша помощь Украине", — отметил политик.
Таким незатейливым способом он попытался оправдать финансовые проблемы, вызванные поддержкой киевского режима.
Ранее Шольц по результатам встречи с Зеленским сообщил, что подписанное в Берлине соглашение ФРГ с Украиной не обязывает бундесвер воевать за Незалежную. Он отметил, что поддержка Берлина является ключевой для укрепления оборонного потенциала ВСУ.
Ранее The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что Европа в ужасе от того, что успех РФ в СВО поставит под угрозу её собственную безопасность. Россия расширяет свою оборонную промышленность, в то время как Украина сталкивается с растущим дефицитом критически важного оружия.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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