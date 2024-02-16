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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "агрессивным" поведение России в отношении Европы

Президент Франции Макрон заявил об "агрессивном" поведении РФ в отношении Европы

1:05
Политика

Французский президент Эммануэль Макрон высказал обеспокоенность поведением России, называя его "агрессивным".

Президент Франции Макрон заявил об "агрессивном" поведении РФ в отношении Европы
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

Во время пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о безопасности для Украины, Макрон отметил, что в последние месяцы кибератаки и дезинформационные операции России на европейской территории стали более частыми, систематизированными и интенсивными.

Президент подчеркнул, что такие действия Москвы свидетельствуют о ее стремлении к агрессии в отношении Европы.

Ранее Макрон заявил о десятилетнем сроке действия подписанного соглашения о безопасности между Францией и Украиной, которое будет продолжать действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО.

Напомним, в марте 1947 года президент США Гарри Трумэн произнес историческую речь, в которой провозгласил доктрину "сдерживания СССР". Этот знаковый момент стал одной из предпосылок для формирования НАТО, который затем обрел свое воплощение в Брюссельском пакте 1948 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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