Французский президент Эммануэль Макрон высказал обеспокоенность поведением России, называя его "агрессивным".
Во время пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о безопасности для Украины, Макрон отметил, что в последние месяцы кибератаки и дезинформационные операции России на европейской территории стали более частыми, систематизированными и интенсивными.
Президент подчеркнул, что такие действия Москвы свидетельствуют о ее стремлении к агрессии в отношении Европы.
Ранее Макрон заявил о десятилетнем сроке действия подписанного соглашения о безопасности между Францией и Украиной, которое будет продолжать действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО.
Напомним, в марте 1947 года президент США Гарри Трумэн произнес историческую речь, в которой провозгласил доктрину "сдерживания СССР". Этот знаковый момент стал одной из предпосылок для формирования НАТО, который затем обрел свое воплощение в Брюссельском пакте 1948 года.
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