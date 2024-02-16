Конгресс США только в марте сможет снова приступить к обсуждению вопроса помощи Украине

В Палате представителей США не пропустили законопроект о поддержке Украины

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался ставить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В связи с этим, Палата представителей ушла на зимние каникулы до марта так и не решив этот вопрос.

Фото: flickr.com by LBJ Library is licensed under Public domain

"Неспособность поддерживать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", — прокомментировал ситуацию Байден.

В ответ на это, в Палате представителей заявили, что сам президент во время своего срока больше года провел в отпусках. Также было отмечено, что глава Белого дома так и не встретился со спикером Джонсоном после того, как Сенат принял законопроект по Украине.

Отмечается, что Палата представителей будет на зимних каникулах до 28 февраля. После этого начнутся дебаты по бюджету. Возможности вернуться к закону о поддержке Украины не предвидится раньше первой недели марта.