Саймон Шустер: Владимир Зеленский истощен и боится критики

Биограф Зеленского сообщил, что президент Украины демонстрирует признаки физического истощения

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Журналист Саймон Шустер, выступающий в качестве биографа президента Украины, в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявил, что у Владимира Зеленского появились признаки физического истощения.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения", — сообщил биограф журналисту издания.

По словам Шустера, Зеленский будучи актером, привык к аплодисментам и комплиментарному отношению со стороны окружающих, поэтому совершенно не выносит критических замечаний в свой адрес. То же самое можно сказать и о его команде — они просто задвигают тех, кто критикует действия президента.

"Отсутствие возражений создает целый ряд проблем… В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор", — отметил Шустер.

Ранее Шустер писал, что и в начале конфликта Зеленский был похож на ходячий труп, заросший неопрятной щетиной и бледный из-за нехватки свежего воздуха и солнца в подземном бункере, где он прятался.