Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму в 1,1 миллиарда евро

Олаф Шольц заявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в €1,1 млрд

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Предполагается, что предоставленные средства будут направлены на поддержку и развитие украинской армии.

Фото: flickr.com by Фонд Генриха Бёлля в Берлине is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тем не менее, по словам Олафа Шольца, эта помощь является лишь одной из составляющих комплексных действий, необходимых для урегулирования конфликта на Донбассе.

Другие страны и международные организации также вносят свой вклад в поддержке Украины. Однако, новый пакет помощи от ФРГ является важным шагом в этом процессе.

Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция, которая имела огромное значение не только для России, но и для всего мира. В ответ на просьбу глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики - Дениса Пушилина и Леонида Пасечникова, президент России Владимир Путин принял решение оказать помощь в защите населения республик от киевского режима.