Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Берлин и Киев пришли к двустороннему соглашению по гарантиям безопасности. Об этом сообщают издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова, который рассказал о ходе визита Зеленского в Германию, где он провел встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины", — указано в материале.

В договоре о гарантиях безопасности гласится, что ФРГ будет поддерживать Киев ровно столько, сколько потребуется для восстановления территориальной целостности.

Сообщается, что подробности соглашения, детали соглашения будут обнародованы после общения Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца с журналистами. В офисе украинского президента ранее озвучивали его планы подписать документы о гарантиях безопасности с Францией и Германией, для чего на 16 февраля и был запланирован визит Зеленского в эти страны.