Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Берлин и Киев пришли к двустороннему соглашению по гарантиям безопасности. Об этом сообщают издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова, который рассказал о ходе визита Зеленского в Германию, где он провел встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International