Шеремет предложил вызвать польского посла в РФ после заявлений о репарациях

Шеремет возмутился заявлением МИД Польши

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции "Единая Россия" Михаил Шеремет в беседе с "Дума ТВ" заявил о необходимости вызвать посла Польши и, возможно, сокращать уровень дипломатических отношений.

Фото: duma.gov.ru by Государственная Дума РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Парламентарий был возмущен недавним утверждением главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что правившая в стране в последние 8 лет партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" должна была требовать репарации не от Германии, а от России. Свои слова глава польского МИД аргументировал тем, что Москва в конце Второй мировой войны якобы не выплатила Польше полагающуюся сумму.

Шеремет назвал слова Сикорского помешательством, которое, по мнению политика, связано с не очень благонадежным соседством. Также на заявление Сикорского негативно отреагировала и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее депутат Олег Нилов поднимал вопрос о репарациях от Германии за ущерб РФ, отметив, что "у этих преступлений срока давности нет".