Шеремет предложил вызвать польского посла в РФ после заявлений о репарациях

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции "Единая Россия" Михаил Шеремет в беседе с "Дума ТВ" заявил о необходимости вызвать посла Польши и, возможно, сокращать уровень дипломатических отношений.
Парламентарий был возмущен недавним утверждением главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что правившая в стране в последние 8 лет партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" должна была требовать репарации не от Германии, а от России. Свои слова глава польского МИД аргументировал тем, что Москва в конце Второй мировой войны якобы не выплатила Польше полагающуюся сумму.
Шеремет назвал слова Сикорского помешательством, которое, по мнению политика, связано с не очень благонадежным соседством. Также на заявление Сикорского негативно отреагировала и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее депутат Олег Нилов поднимал вопрос о репарациях от Германии за ущерб РФ, отметив, что "у этих преступлений срока давности нет".
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