"Говорил сбивчиво". Красноярский депутат извинился за то, что назвал российских контрактников "бомжами, зеками и алкоголиками"

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков ("Единая Россия") принес извинения за то, что оскорбительно отозвался о военных, служащих по контракту в ВС РФ.
Ранее Дюков на заседании комиссии по местному самоуправлению, где обсуждались вопросы мобилизации, заявил, что в ряды контрактников российской армии в последнее время приходят в основном алкоголики, бомжи, заключенные и другие маргинальные представители общества.
В комиссии по этике "Единой России" слова Дюкова назвали недопустимыми и сообщили, что взяли этот случай на особый контроль.
После этого депутат опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост с извинениями. Дюков заявил, что его слова "не соответствуют действительности", и что он сожалеет, если задел кого-то своими высказываниями. Член горсовета напомнил, что сам является добровольцем СВО, и подчеркнул, что люди должны идти в ВС РФ по патриотическим мотивам.
Ранее адмирал Роб Бауэр заявил, что странам НАТО нужно готовиться к войне с Россией.
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