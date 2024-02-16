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В Мюнхене началась 60-я международная конференция по безопасности

Мюнхенская конференция начала свою работу

1:38
Политика

В Мюнхене началась 60-я международная конференция по безопасности, сообщает Deutsche Welle. В этом году она будет сосредоточена на российско-украинском конфликте и на "глобальном юге", заявил председатель конференции Кристоф Хойсген.

Мюнхенская конференция начала свою работу
Фото: flickr.com by U.S. Department of Homeland Security (DHS) is licensed under Public Domain

На конференции присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Первыми выступают президенты Германии и Франции. В заседании примут участие более пятидесяти глав государств и правительств, а также более ста министров. Россия приглашена не была.

Объясняя, почему российских официальных лиц не пригласили на форум, Кристоф Хойсген сказал, что не видит у Москвы "серьезной готовности к переговорам по Украине". Поэтому на мероприятие позвали только представителей неправительственных организаций, находящихся "в изгнании".

Ранее сегодня сообщалось, что в ходе визита Зеленского Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Кроме того, в понедельник в Берлине прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему мероприятию, где был представлен аналитический доклад "Munich Security Report" о состоянии дел в Евро-Атлантике и мире, в котором говорится о негативных тенденциях в мировой политике, росте геополитической напряженности и общей экономической неопределенности.

Авторы отмечают, что российская военная операция на Украине разрушила остатки европейского порядка безопасности, основанного на сотрудничестве. По их мнению, Запад должен удвоить финансовую и военную поддержку Украины, так как в случае победы России военные действия могут перенестись на территорию других стран.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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