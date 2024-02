В Мюнхене началась 60-я международная конференция по безопасности

В Мюнхене началась 60-я международная конференция по безопасности, сообщает Deutsche Welle. В этом году она будет сосредоточена на российско-украинском конфликте и на "глобальном юге", заявил председатель конференции Кристоф Хойсген.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Homeland Security (DHS) is licensed under Public Domain