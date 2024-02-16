Американский журналист Такер Карлсон выразил свои опасения относительно помощи, которую США предоставляют Украине, заявив, что она фактически оттягивает заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.
В своем посте в социальных сетях Карлсон указал на попытки сенатора Линдси Грэма уговорить республиканцев предоставить кредит в размере 60 миллиардов долларов Украине. Журналист назвал это мошенничеством, предназначенным для отправки большего количества оружия в регион и отсрочки заключения мирного соглашения.
По его мнению, эти действия наносят больший вред украинским гражданам.
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