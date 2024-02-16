Журналист Такер Карлсо обвинил США в том, что они, оказывая помощь Украине, оттягивают неизбежное заключение мирного соглашения

Такер Карлсон заявил, что помощь США Украине приведет к отсрочке неизбежного мира

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский журналист Такер Карлсон выразил свои опасения относительно помощи, которую США предоставляют Украине, заявив, что она фактически оттягивает заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В своем посте в социальных сетях Карлсон указал на попытки сенатора Линдси Грэма уговорить республиканцев предоставить кредит в размере 60 миллиардов долларов Украине. Журналист назвал это мошенничеством, предназначенным для отправки большего количества оружия в регион и отсрочки заключения мирного соглашения.

По его мнению, эти действия наносят больший вред украинским гражданам.