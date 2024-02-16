В Конгресс США внесен альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Конгресс США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $66 млрд

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

В США представили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 66 миллиардов долларов, сообщают американские СМИ со ссылкой на одного из инициаторов законопроекта, республиканца Брайана Фицпатрика.

Фото: flickr.com by Speaker.gov is licensed under Public Domain

Документ также предусматривает ужесточение охраны границы, в том числе, приостановку въезда для тех иностранцев, которым это запрещено, и усиления оперативного контроля над границами США.

Действие проекта распространяется на 1 год. 47,69 миллиарда долларов будет направлено в качестве оборонной помощи Украине. 10,4 миллиарда долларов — Израилю, 5,4 миллиарда долларов — в Индо-Тихоокеанский регион, и 2,4 миллиарда долларов — на поддержку операций США на Ближнем Востоке.

За принятие проекта в таком виде выступают 10 членов палаты представителей - по пять от республиканцев и демократов.

Ранее Сенат США принял законопроект о дополнительном бюджете на 95 миллиардов долларов для укрепления национальной безопасности.