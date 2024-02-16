Глава МИД Франции предупредил о последствиях победы России

МИД Франции: победа России неприемлема для нашего общества

1:27 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил в интервью газете Le Monde о необходимости продолжать поддержку украинской стороны.

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Сежурне заявил, что капитуляция Украины приведет к распространению войны на европейской территории и усилению экономического давления со стороны Москвы. По мнению министра, прекращение поддержки Украины приведет Европу к инфляции и энергетическому кризису.

Цена победы России была бы просто неприемлема для нашего общества, подчеркнул глава французского МИДа, добавив, что Россия не будет довольствоваться одной только Украиной.

Ранее, в интервью газете Ouest France, министр заявил, что разделяет опасения европейских военных относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы и призвал ЕС вкладываться в оборону на фоне "российской угрозы".

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном и подпишет с ним соглашение о гарантиях безопасности по результатам обязательств, взятых странами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Ожидается, что гарантии безопасности включат поставки военного снаряжения, совместимого с техникой НАТО, а также подготовку украинских военных и поддержку оборонной промышленности Украины.

Напомним, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Киеву.