Глава МИД Франции предупредил о последствиях победы России

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил в интервью газете Le Monde о необходимости продолжать поддержку украинской стороны.

Фото: europa.eu by European Parliament is licensed under Audiovisual Service of the European Commission