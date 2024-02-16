Глава МИД Франции предупредил о последствиях победы России

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил в интервью газете Le Monde о необходимости продолжать поддержку украинской стороны.
Сежурне заявил, что капитуляция Украины приведет к распространению войны на европейской территории и усилению экономического давления со стороны Москвы. По мнению министра, прекращение поддержки Украины приведет Европу к инфляции и энергетическому кризису.
Цена победы России была бы просто неприемлема для нашего общества, подчеркнул глава французского МИДа, добавив, что Россия не будет довольствоваться одной только Украиной.
Ранее, в интервью газете Ouest France, министр заявил, что разделяет опасения европейских военных относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы и призвал ЕС вкладываться в оборону на фоне "российской угрозы".
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном и подпишет с ним соглашение о гарантиях безопасности по результатам обязательств, взятых странами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Ожидается, что гарантии безопасности включат поставки военного снаряжения, совместимого с техникой НАТО, а также подготовку украинских военных и поддержку оборонной промышленности Украины.
Напомним, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Киеву.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...