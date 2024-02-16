Лукашенко: оппозиция предлагает Польше обменять западную Беларусь на земли России

Белорусская оппозиция готова отдать Польше западную часть страны в обмен на часть территории России в случае поражения РФ в СВО, заявил президент республики Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза.
Лукашенко также сообщил, что, по его сведениям, в случае поражения оппозиция готова предложить Польше западные земли страны, а Беларусь будет прирастать за счет западных земель России: "что-то из Смоленской, Брянской, Псковской областей".
В своем выступлении Лукашенко подчеркнул, что не претендует ни на Вильнюс, ни на Белосток, а также какие-либо другие украинские или российские земли.
Также в своем выступлении Лукашенко объявил о завершении контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области. По его словам, были задержаны несколько диверсантов, среди которых оказались граждане страны, перевозившие взрывчатку.
Напомним, что Минск неоднократно заявлял о польских планах по захвату западных земель республики.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...