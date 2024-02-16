Лукашенко: оппозиция предлагает Польше обменять западную Беларусь на земли России

Лукашенко: оппозиция ведет переговоры о присоединении западных территорий РФ

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Белорусская оппозиция готова отдать Польше западную часть страны в обмен на часть территории России в случае поражения РФ в СВО, заявил президент республики Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза.

Фото: youtube.com by Информационное агентство БелТА is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Лукашенко также сообщил, что, по его сведениям, в случае поражения оппозиция готова предложить Польше западные земли страны, а Беларусь будет прирастать за счет западных земель России: "что-то из Смоленской, Брянской, Псковской областей".

В своем выступлении Лукашенко подчеркнул, что не претендует ни на Вильнюс, ни на Белосток, а также какие-либо другие украинские или российские земли.

Также в своем выступлении Лукашенко объявил о завершении контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области. По его словам, были задержаны несколько диверсантов, среди которых оказались граждане страны, перевозившие взрывчатку.

Напомним, что Минск неоднократно заявлял о польских планах по захвату западных земель республики.