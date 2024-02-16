"Ситуация хуже, чем в Артёмоскве". На Украине рассказали о критичной ситуации в Авдеевке

В ВС Украины признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске, который освободила армия РФ

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Ситуация в Авдеевке еще хуже, чем в Артемовске, признали в ВСУ.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что ситуация в городе Авдеевка значительно ухудшилась и стала еще хуже, чем в Артемовске, который они уже сдали.

Ранее стало известно, что русская армия захватила еще два укрепрайона Авдеевки, а до полного окружения города осталось всего 2 километра.

Все дороги ведущие в Авдеевку под огнем ВС РФ. Украинские военные приступили к частичному выводу своих войск из города, и эксперты считают, что сдача Авдеевки — лишь вопрос времени.