Ситуация в Авдеевке еще хуже, чем в Артемовске, признали в ВСУ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что ситуация в городе Авдеевка значительно ухудшилась и стала еще хуже, чем в Артемовске, который они уже сдали.
Ранее стало известно, что русская армия захватила еще два укрепрайона Авдеевки, а до полного окружения города осталось всего 2 километра.
Все дороги ведущие в Авдеевку под огнем ВС РФ. Украинские военные приступили к частичному выводу своих войск из города, и эксперты считают, что сдача Авдеевки — лишь вопрос времени.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...