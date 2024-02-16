Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз составил рекомендации для Украины, в которых говорится о необходимости передачи дальнобойного оружия.
Это необходимо для того, чтобы "достать до сердца России" и вызвать панику среди населения.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, которая стала важным событием как для России, так и для всего международного сообщества.
В этот день президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о помощи в защите населения регионов от агрессии киевского режима.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...