Лавров заявил, что ЕС составил рекомендации, где говорится о необходимости посеять панику среди населения РФ

Лавров заявил, что ЕС составил рекомендации для Украины, в которых указано, что Киеву нужно передать дальнобойное оружие

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз составил рекомендации для Украины, в которых говорится о необходимости передачи дальнобойного оружия.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это необходимо для того, чтобы "достать до сердца России" и вызвать панику среди населения.

Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, которая стала важным событием как для России, так и для всего международного сообщества.

В этот день президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о помощи в защите населения регионов от агрессии киевского режима.