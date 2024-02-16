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Лавров заявил, что ЕС составил рекомендации, где говорится о необходимости посеять панику среди населения РФ

Лавров заявил, что ЕС составил рекомендации для Украины, в которых указано, что Киеву нужно передать дальнобойное оружие

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Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз составил рекомендации для Украины, в которых говорится о необходимости передачи дальнобойного оружия.

Лавров заявил, что ЕС составил рекомендации для Украины, в которых указано, что Киеву нужно передать дальнобойное оружие
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это необходимо для того, чтобы "достать до сердца России" и вызвать панику среди населения. 

Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, которая стала важным событием как для России, так и для всего международного сообщества.

В этот день президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о помощи в защите населения регионов от агрессии киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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