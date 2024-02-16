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Financial Times: весенние учения НАТО посвящены войне с Россией

Крупнейшие учения НАТО посвящены конфликту с Россией

2:13
Политика

Учения НАТО "Steadfast Defender 2024", которые проходят с 22 января по 31 мая 2024 года, посвящены подготовке к конфликту с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на главу военного комитета стран альянса адмирала Роба Бауэра.

Крупнейшие учения НАТО посвящены конфликту с Россией
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under Open Government Licence by authority of The Controller of His Majesty's Stationery Office

Ранее Бауэр заявил, что в ближайшие 20 лет население стран НАТО должно готовиться к тотальной войне с Россией. Вместе с тем, помощник начальника военного штаба Североатлантического альянса Гуннар Брюгнер сообщил, что учения "Steadfast Defender 2024" не являются сигналом о начале подготовки войны.

По словам главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, в учениях задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1 тысячи единиц наземной военной техники, а также порядка 90 тысяч военнослужащих. Маневры пройдут в странах Балтии, Польши и Германии. Кроме того, около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники участвуют в учениях НАТО "Dragon 2024" на территории Польши.

По заявлению Каволи, эти учения станут репетицией выполнения первых планов обороны при сценарии конфликта "с почти равным противником". На начальном этапе основное внимание будет уделяться усилению морских перевозок через Атлантику и Арктику. На втором этапе предусмотрено развертывание подкреплений на всех территориях от Арктики до восточного фланга.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва расценивает натовские учения как "окончательный и бесповоротный" возврат к схемам холодной войны. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что учения альянса нацелены на прощупывание почвы для возможных провокаций в отношении РФ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал их "игрой с огнём".

В последнее время на Западе всё чаще озвучиваются идеи о прямом вооружённом конфликте стран НАТО и России.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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