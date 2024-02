Financial Times: весенние учения НАТО посвящены войне с Россией

Your browser does not support the audio element.

Учения НАТО "Steadfast Defender 2024", которые проходят с 22 января по 31 мая 2024 года, посвящены подготовке к конфликту с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на главу военного комитета стран альянса адмирала Роба Бауэра.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under Open Government Licence by authority of The Controller of His Majesty's Stationery Office