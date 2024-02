НАТО планирует создать в Польше тренировочный центр для украинских солдат

Страны НАТО договорились о создании в польском городе Быдгощ тренировочного центра для Вооруженных сил Украины, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает RT.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic