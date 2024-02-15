НАТО планирует создать в Польше тренировочный центр для украинских солдат

НАТО создаст в Польше тренировочный центр для ВСУ

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Страны НАТО договорились о создании в польском городе Быдгощ тренировочного центра для Вооруженных сил Украины, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает RT.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Столтенберга, новый проект призван помочь Киеву не только в военной подготовке, но и в обучении стратегии и управлению. Кроме того, при создании центра будут учтены уроки украинского конфликта. Он также заявил, что участники НАТО подписали контракты на производство оружия на сумму в 10 млрд. долларов.

Ранее глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что в 2024 году Берлин рассчитывает обучить около 10 тыс. солдат ВСУ.

Окончательно проект будет одобрен в июле. Власти Польши уже выразили готовность разместить данный центр на своей территории. В своем выступлении Столтенберг также подчеркнул, что Украина сейчас близка к НАТО как никогда ранее.