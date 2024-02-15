СБУ заочно предъявила обвинение Олегу Дерипаске

СБУ заочно предъявила обвинение российскому предпринимателю Олегу Дерипаске и задержала менеджеров связанных с ним украинских компаний. По заявлению представителей спецслужб, украинские предприятия продавали в Россию сырье, которое в дальнейшем использовалось при производстве ракетных комплексов "Искандер".
Таким образом, Олег Дерипаска проходит по 7 статьям УК, его компаньоны — по двум. Обвинения дают Украине право обратиться в Интерпол и требовать ареста бизнесмена.
В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о передаче в государственную собственность активов Дерипаски на сумму более 237,5 млн. долларов.
В прошлом году был принят закон о конфискации активов граждан, поддерживающих специальную военную операцию, а 12 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Дерипаски.
Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ после начала спецоперации на Украине. В 2022 году его лишили кипрского гражданств, затем Министерство экономики и финансов Франции арестовало три виллы, принадлежавшие Дерипаске и бизнесмену Кириллу Шамалову. Кроме того, российскому предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания виновным в нарушении санкций.
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