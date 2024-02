СБУ заочно предъявила обвинение Олегу Дерипаске

СБУ заочно предъявила обвинение российскому предпринимателю Олегу Дерипаске и задержала менеджеров связанных с ним украинских компаний. По заявлению представителей спецслужб, украинские предприятия продавали в Россию сырье, которое в дальнейшем использовалось при производстве ракетных комплексов "Искандер".

Фото: flickr.com by World Economic Forum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic