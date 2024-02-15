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В Эстонии назвали угрозу для объявленной Россией в розыск премьера Каллас

Генпрокурор Эстонии Пармас допускает, что Каллас выдадут России

1:10
Политика

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас, объявленную МВД РФ в розыск, может выдать Москве другое государство, предположил эстонский генеральный прокурор Андрес Пармас в ходе беседы с корреспондентами портала Delfi.

Генпрокурор Эстонии Пармас допускает, что Каллас выдадут России
Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.

Он отметил, что уголовное дело, возбужденное против политика, делает её заграничные поездки более опасными, так как Эстония не имеет права потребовать от третьих стран гарантий дипломатической защиты Каллас.

"Если какое-то государство решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключённый с российской стороной договор об экстрадиции, то нам останется только развести руками", — посетовал генеральный прокурор.

Он добавил, когда Каллас покинет пост премьер-министра, угроза, что её во время посещения какой-либо страны решат выдать Москве, возрастёт.

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас за враждебные действия против нашей страны и надругательство над историческими памятниками. Кроме неё, в розыске числятся министр культуры Литвы Симонас Кайрис, экс-глава МВД Латвии Мария Голубева и примерно 50 депутатов сейма Латвии.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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