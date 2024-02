В Эстонии назвали угрозу для объявленной Россией в розыск премьера Каллас

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас, объявленную МВД РФ в розыск, может выдать Москве другое государство, предположил эстонский генеральный прокурор Андрес Пармас в ходе беседы с корреспондентами портала Delfi.

Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.