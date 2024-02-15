В Прибалтике возводят линию обороны для защиты от России

Линия обороны стран Балтии на границе с Россией будет включать более 1000 бетонных бункеров, сообщает британское издание The Times в статье "Остановит ли Путина тысяча бункеров?".
Помимо того, линия обороны будет состоять из противотанковых надолбов (так называемые "зубы дракона"), минных заграждений и складов с боеприпасами.
Напомним, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились о создании оборонительной зоны на границе с Россией 19 января этого года. Страны Балтии также подписали декларацию о совместном использовании американских реактивных систем HIMARS.
Представители НАТО в последние месяцы неоднократно заявляли о возможности нападения России на страны альянса в ближайшие годы.
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