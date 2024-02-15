В Прибалтике возводят линию обороны для защиты от России

Прибалтика строит бункеры для защиты от России

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Линия обороны стран Балтии на границе с Россией будет включать более 1000 бетонных бункеров, сообщает британское издание The Times в статье "Остановит ли Путина тысяча бункеров?".

Фото: Wikimedia Commons by Lokilech is licensed under GNU Free Documentation License

Помимо того, линия обороны будет состоять из противотанковых надолбов (так называемые "зубы дракона"), минных заграждений и складов с боеприпасами.

Напомним, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились о создании оборонительной зоны на границе с Россией 19 января этого года. Страны Балтии также подписали декларацию о совместном использовании американских реактивных систем HIMARS.

Представители НАТО в последние месяцы неоднократно заявляли о возможности нападения России на страны альянса в ближайшие годы.