В США заявили о намерении Трампа добиваться переговоров между РФ и Украиной

Экс-президент США Дональд Трамп в случае успеха на выборах будет добиваться мирных переговоров между РФ и Украиной, передаёт Bloomberg.
Источник информирует, что государственный деятель планирует уменьшить обязательства Вашингтона перед некоторыми членами НАТО в случае избрания главой государства. Он подчёркивает, что 5 статья договора, предполагающая коллективную защиту члена НАТО в случае агрессии, будет применяться только к тем государствам, которые выполняют обязательства по издержкам на оборону.
При этом соратники Трампа обсуждают возможность организации переговоров с Зеленским и Путиным уже в начале его возможного второго срока президентства. Подтолкнуть киевские власти к диалогу может угроза Белого дома сократить военную помощь Незалежной, тогда как её наращивание лишь рискует спровоцировать Кремль.
Напомним, что в январе Трамп в очередной раз пообещал в случае победы на выборах с помощью переговоров завершить конфликт на Украине. На этот раз он говорил, что сделает это еще до своей инаугурации.
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