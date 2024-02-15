В США заявили о намерении Трампа добиваться переговоров между РФ и Украиной

Bloomberg: в случае победы на выборах Трамп вынудит Киев к переговорам с Москвой

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-президент США Дональд Трамп в случае успеха на выборах будет добиваться мирных переговоров между РФ и Украиной, передаёт Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Источник информирует, что государственный деятель планирует уменьшить обязательства Вашингтона перед некоторыми членами НАТО в случае избрания главой государства. Он подчёркивает, что 5 статья договора, предполагающая коллективную защиту члена НАТО в случае агрессии, будет применяться только к тем государствам, которые выполняют обязательства по издержкам на оборону.

При этом соратники Трампа обсуждают возможность организации переговоров с Зеленским и Путиным уже в начале его возможного второго срока президентства. Подтолкнуть киевские власти к диалогу может угроза Белого дома сократить военную помощь Незалежной, тогда как её наращивание лишь рискует спровоцировать Кремль.

Напомним, что в январе Трамп в очередной раз пообещал в случае победы на выборах с помощью переговоров завершить конфликт на Украине. На этот раз он говорил, что сделает это еще до своей инаугурации.