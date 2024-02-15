Путин не получил полного удовольствия от интервью Карлсону: был готов отвечать на острые вопросы, которых не было

Владимир Путин объяснил, почему удовольствие от интервью с Такером Карлсоном не было полным

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Хотя президент России Владимир Путин и не получил полного удовольствия от манеры ведения интервью Такером Карлсоном, но отметил, что американский журналист придерживался своего плана и выполнил его. Об этом рассказал ведущий телеканала "Россия 1" Павел Зарубин.

Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

В беседе с Зарубиным, Путин не стал скрывать, что ожидал от Карлсона более агрессивного и напористого поведения и был готов отвечать также остро. Однако собеседник проявил себя как терпеливый и внимательный слушатель.

"Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил", — сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Президент даже назвал Такера "опасным человеком" за непредсказуемость и способность вести беседу в нужной ему атмосфере. Путин отметил, что не может судить о том, насколько содержательным было интервью и выразил благодарность Такеру Карлсону за его работу и своеобразное посредничество в диалоге между Россией и Западом.