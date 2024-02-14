"Спонсоры войны": украинским военнослужащим не будут закупать "Пепси"

РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"

0:38 Your browser does not support the audio element. Политика

По информации РБК, к аукционам на поставку продуктов питания для бойцов Вооружённых сил Украины не будут допускаться компании, включенные в список "международных спонсоров войны". Об этом журналистов проинформировали в госоператоре тыла — структуре Минобороны Украины, занимающейся закупками, которые не связаны с вооружениями.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Attribution 2.0 Generic

Американская корпорация PepsiCo попала в этот перечень в сентябре 2023 года, это объяснялось тем, что организация продолжает работать в Российской Федерации. Известно, что компания производит товары, в том числе под брендами Pepsi, Lay's, Mirinda, 7up.