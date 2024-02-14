По информации РБК, к аукционам на поставку продуктов питания для бойцов Вооружённых сил Украины не будут допускаться компании, включенные в список "международных спонсоров войны". Об этом журналистов проинформировали в госоператоре тыла — структуре Минобороны Украины, занимающейся закупками, которые не связаны с вооружениями.
Американская корпорация PepsiCo попала в этот перечень в сентябре 2023 года, это объяснялось тем, что организация продолжает работать в Российской Федерации. Известно, что компания производит товары, в том числе под брендами Pepsi, Lay's, Mirinda, 7up.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.