Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иерусалиме археологи обнаружили древние сооружения неизвестного назначения
Как понять, что ваша собака нуждается в вашем внимании: специалисты рассказывают
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Лучшие упражнения для мышц живота
Салат "Страстное сердце": будет очень уместен на столе, накрытом в честь 14 февраля
Эксперты рассказали, чем резкая оттепель опасна для автомобиля
Врач Иванова: злоупотребление жареными блюдами может вызвать рак
Токсиколог Водовозов рассказал, что правильный "кетчунез" является полезным соусом
Глава минобороны поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал" с учетом опыта СВО
Эстония официально заявила о возможном закрытии погранпереходов на границе с Россией

Политолог Кузнецов назвал вероятным закрытие Эстонией погранпереходов с Россией

1:49
Политика

Директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов прокомментировал Pravda.Ru возможную остановку передвижения между Эстонией и Россией.

Политолог Кузнецов назвал вероятным закрытие Эстонией погранпереходов с Россией
Фото: Politico by Stuart Lau

"Я думаю, во многом смотрят на своего северного соседа — Финляндию. Для них это является неким таким примером отношения к России. Финляндия фактически закрыла границу с Россией, погранпереходы не работают и фактически остановлено любое передвижение между Финляндией и Россией. Для Эстонии тоже не составляет труда это сделать, несмотря ни на какие гуманитарные связи, экономические. Это одно из тех действий со стороны Эстонии, которое направлено на дальнейшее обострение отношений с Россией. Ничего удивительного нет", — считает политолог.

От возможного недружественного шага соседней страны, в первую очередь, пострадают жители приграничных населённых пунктов с обеих сторон, говорит Борис Кузнецов.

"Это все вокруг Нарвы и, соответственно, Ивангорода, потому что между жителями этих двух регионов очень тесные связи, порою даже родственные. Там в основном русскоязычное население живет вокруг Нарвы. Соответственно, они часто пересекали границу. Пострадают еще те, кто обычно предпочитал летать из Европы в Россию, используя Таллин как перевалочный пункт. Это был один из таких бюджетных вариантов добраться до России из Европы", — пояснил эксперт.

Специалист уверен, что предупреждение Эстонии о закрытии переходов- только первый шаг.

"Пока, конечно, насколько я понимаю, таких жестких мер не планируется предпринимать сейчас. Постепенно они просто будут ограничивать доступ при пересечении границы. Но, мы понимаем, что ситуация может еще дальше обостриться и не исключено, что они, как и Финляндия, могут закрыть границу вообще", — резюмировал собеседник Pravda. Ru.

 

Закрытый Ивангород
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп" Любовь Степушова Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
В Подмосковье сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли запертую в квартире собаку
Учёные МГУ обнаружили, что в России женщины пострадали от COVID-19 больше мужчин
Учёные США заявили, что включение лосося в рацион положительно скажется на уровне холестерина
Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями
Тайны домашних питомцев: как понять, почему кошка спит на вашем месте
Гомфрена - неприхотливый цветок для украшения сада
Тренер Мишин подчеркнул важность таланта спортсмена и знаний тренера в фигурном катании
В Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Женское счастье"
Как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля: советы экспертов
Вести "Новую Фабрику звезд" пригласили Регину Тодоренко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников