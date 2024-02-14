Эстония официально заявила о возможном закрытии погранпереходов на границе с Россией

Политолог Кузнецов назвал вероятным закрытие Эстонией погранпереходов с Россией

1:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов прокомментировал Pravda.Ru возможную остановку передвижения между Эстонией и Россией.

Фото: Politico by Stuart Lau

"Я думаю, во многом смотрят на своего северного соседа — Финляндию. Для них это является неким таким примером отношения к России. Финляндия фактически закрыла границу с Россией, погранпереходы не работают и фактически остановлено любое передвижение между Финляндией и Россией. Для Эстонии тоже не составляет труда это сделать, несмотря ни на какие гуманитарные связи, экономические. Это одно из тех действий со стороны Эстонии, которое направлено на дальнейшее обострение отношений с Россией. Ничего удивительного нет", — считает политолог.

От возможного недружественного шага соседней страны, в первую очередь, пострадают жители приграничных населённых пунктов с обеих сторон, говорит Борис Кузнецов.

"Это все вокруг Нарвы и, соответственно, Ивангорода, потому что между жителями этих двух регионов очень тесные связи, порою даже родственные. Там в основном русскоязычное население живет вокруг Нарвы. Соответственно, они часто пересекали границу. Пострадают еще те, кто обычно предпочитал летать из Европы в Россию, используя Таллин как перевалочный пункт. Это был один из таких бюджетных вариантов добраться до России из Европы", — пояснил эксперт.

Специалист уверен, что предупреждение Эстонии о закрытии переходов- только первый шаг.

"Пока, конечно, насколько я понимаю, таких жестких мер не планируется предпринимать сейчас. Постепенно они просто будут ограничивать доступ при пересечении границы. Но, мы понимаем, что ситуация может еще дальше обостриться и не исключено, что они, как и Финляндия, могут закрыть границу вообще", — резюмировал собеседник Pravda. Ru.