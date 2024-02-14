Кремль назвал ожидаемым отказ Канады экстрадировать эсэсовца Гунько

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Россия ожидала отказа Канады в экстрадиции украинского нациста Гунько

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что отказ Оттавы в экстрадиции ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько) был предсказуем, передаёт РИА Новости.

"Такой ответ был ожидаемым", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что канадская сторона отказала Российской Федерации в выдаче украинского нациста Хунки, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между государствами.

СК РФ предъявлено заочное обвинение Гунько в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы ВОВ, когда тот служил в дивизии СС "Галичина".