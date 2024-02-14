На восстановление уйдут годы. Армия ФРГ находится в плачевном состоянии из-за передачи техники Украине

Financial Times: украинский конфликт привел немецкую армию к кризису

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

По мнению британских аналитиков из Financial Times, с момента начала военного конфликта в 2022 году техническое состояние Вооруженных сил ФРГ значительно ухудшилось из-за передачи украинской армии продвинутых систем вооружения, в частности, гаубиц и танков. Совершенно непонятно, как и когда данная ситуация будет исправлена. "На это могут уйти годы", - отмечает издание.

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Ранее, в декабре 2023 года, об этом же заявлял полковник армии ФРГ Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus Online. По его словам, если в начале украинского конфликта технические запасы были и без того небольшими, то сейчас не осталось вообще ничего. По мнению Тиле, если Германия подвергнется нападению, то боеприпасов хватит всего на несколько часов. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящий момент у немецкой армии отсутствует четкая стратегия борьбы с современными военными технологиями.

Напомним, что ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.