В Госдепе заявили, что Вашингтон не контактировал с Москвой по поводу мирных переговоров по Украине, передаёт РБК. До этого агентство Reuters опубликовало новость с утверждением, что Кремль наладил контакт с представителями американской администрации и обсуждает с ними варианты завершения конфликта в Незалежной.
"Соединённые Штаты не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине. И не будут этого делать", — проинформировали в Госдепе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хотя российская сторона и открыта для диалога, она также решительно настроена продолжать спецоперацию до достижения поставленных целей.
В беседе с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин рассказал, что Москва желает урегулировать ситуацию дипломатическим путём. Но киевский режим отказался от этого по указанию из США.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.