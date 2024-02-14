В США открестились от переговоров с РФ по поводу Украины

В Госдепе США опровергли ведение переговоров с Россией о заморозке конфликта на Украине

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

В Госдепе заявили, что Вашингтон не контактировал с Москвой по поводу мирных переговоров по Украине, передаёт РБК. До этого агентство Reuters опубликовало новость с утверждением, что Кремль наладил контакт с представителями американской администрации и обсуждает с ними варианты завершения конфликта в Незалежной.

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"Соединённые Штаты не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине. И не будут этого делать", — проинформировали в Госдепе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хотя российская сторона и открыта для диалога, она также решительно настроена продолжать спецоперацию до достижения поставленных целей.

В беседе с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин рассказал, что Москва желает урегулировать ситуацию дипломатическим путём. Но киевский режим отказался от этого по указанию из США.