"Европа всё больше похожа на джунгли": в ЕС уже не рады мигрантам

Аналитик Алексей Чихачёв: вопрос мигрантов в Великобритании и Евросоюзе перезрел

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Раньше европейские политики говорили о необходимости встречать мигрантов с открытой душой, но в настоящее время ситуация сильно изменилась.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Политолог Алексей Чихачёв в интервью изданию "Лента.ру" заявил, что проблема мигрантов в Старом Свете перезрела. Он отметил, что ужесточение политики по миграции в европейских странах наблюдается уже не первое десятилетие. По словам аналитика, во Франции и ФРГ растёт численность мигрантов, особенно тех, кто уже получил гражданство.

В ФРГ резко возросла популярность пророссийской крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Там разрабатывается план по решению миграционной проблемы в стране. Это отражает чаяния многих немцев и данные о росте поддержки этой партии говорят о нарастающем недовольстве системой.

"В ФРГ, Британии и во Франции правящие круги вынуждены переходить к более жёсткому подходу к предвыборной повестке, в частности, к предстоящим выборам в ЕП, где правые силы могут получить немало мест", — отметил Чихачёв.