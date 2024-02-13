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Владимир Путин отказался от дебатов из-за напряженного графика

Песков: у Путина нет времени на предвыборные дебаты

0:57
Политика

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что избирательный штаб кандидата на должность президента России Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах, сообщает RT.

Песков: у Путина нет времени на предвыборные дебаты
Фото: flickr.com by Remy Steinegger is licensed under World Economic Forum

Действующий президент, кандидат на должность главы государства Владимир Путин ежедневно высказывается по всем аспектам жизни россиян, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов", — сообщил Песков журналистам.

Напомним, что выборы президента РФ в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене представлены четыре человека: Владимир Путин (баллотирующийся как самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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