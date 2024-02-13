Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию Запада на интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Зампред Совбеза РФ Медведев: интервью Путина Карлсону — лекарство для западного мира

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале оценил реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью российского лидера американскому журналисту.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

"Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", — отметил политик.

Он добавил, что благодаря интервью Путина американцы и европейцы наконец смогли найти Украину на карте мира. В то время как "американский дед Дементий с трудом вспоминал не только свое имя", но и кто же был первым президентом Соединённых Штатов.

Медведев добавил, что теперь на Западе разумные люди поймут, что стратегическое поражение Российской Федерации в конфликте в Незалежной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им имеет смысл подумать о своих дальнейших шагах, при этом Кремль готов к диалогу.