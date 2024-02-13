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Володин не стал обсуждать предложение Украины обменивать останки исторических личностей на военнопленных: "Кощунственная идея"

Володин назвал кощунственной идею Украины обменять останки Столыпина на пленных солдат ВСУ

1:54
Политика

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России, заявил, что идея обмена останков Петра Столыпина, хранящихся в Киево-Печерской лавре, на украинских пленных является кощунственным предложением. Политик категорически против обсуждения этого вопроса и решительно отрицает возможность подобных обменов.

Володин назвал кощунственной идею Украины обменять останки Столыпина на пленных солдат ВСУ
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина "на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев". Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно", — написал Володин.

Выдающийся реформатор, занимавший пост премьер-министра в Российской империи в начале ХХ века, оставил завещание, в котором выразил желание быть похороненным там, где его настигнет смерть. Подобное завещание связано с тем, что Столыпин пережил 11 покушений на свою жизнь и был готов к тому, что его враги не остановятся. И действительно, в 1911 году террорист убил его в Киеве, поэтому прах Петра Аркадьевича до сих пор покоится в Киево-Печерской лавре.

Володин отметил, что даже в советское время и в 1990-е и 2000-е годы украинские власти уважали последнюю волю великого русского политического деятеля. Однако ситуация изменилась после переворота в 2014 году. Сейчас в Киеве не гнушаются ни нападениями на храмы, ни запретом русского языка, ни пересмотром истории в целом. Дошли до готовности выменивать останки предков на своих солдат. Именно нынешний директор Киево-Печерская лавры Максим Остапенко публично предложил сделать это. Володин заключил, что подобные безумные выходки лишний раз доказывают необходимость денацификации киевского режима, как для России, так и для самой Украины.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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