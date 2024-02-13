Должен выполнять государственные обязанности: Владимир Путин отказался от участия в дебатах

В ЦИК РФ поступил отказ от участия в дебатах кандидата в президенты РФ Владимира Путина

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" проинформировал об отказе в участии в дебатах кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом стало известно от пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина подтвердила поступление соответствующего документа в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Лидер РФ не будет участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это его право кандидата. Отмечается, что Путин должен выполнять важные государственные обязанности, которые занимают много времени.