Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны заявила о готовности исполнять обязанности президента США

Вице-президент США Камала Харрис в интервью газете The Wall Street Journal проинформировала, что готова принять на себя обязанности главы Белого дома. Так она ответила на комментарий о том, что критика возраста действующего главы Соединённых Штатов Джо Байдена усиливается с каждым днём. Харрис заверила, что она способна лидировать и следящие за её работой признают это.
"Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит", — отметила она.
Источник сообщил, что в последнее время вице-президент занялась многими проблемами. В частности, политик берет на себя ответственность за разрешение ситуации с войной в секторе Газа.
Недавний доклад прокурора Роберта Хёра о состоянии 81-летнего президента США вызвал гнев Белого дома. Демократы возмутились, что их лидера назвали "стариком с плохой памятью". Подобная характеристика из уст прокурора, несомненно, скажется на результатах предвыборной гонки. Хотя о том, что глубоко пожилой президент США Джо Байден страдает деменцией, говорили еще до того, как он стал главой американского государства.
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