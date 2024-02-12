Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны заявила о готовности исполнять обязанности президента США

Вице-президент США Камала Харрис готова исполнять обязанности Байдена

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Вице-президент США Камала Харрис в интервью газете The Wall Street Journal проинформировала, что готова принять на себя обязанности главы Белого дома. Так она ответила на комментарий о том, что критика возраста действующего главы Соединённых Штатов Джо Байдена усиливается с каждым днём. Харрис заверила, что она способна лидировать и следящие за её работой признают это.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит", — отметила она.

Источник сообщил, что в последнее время вице-президент занялась многими проблемами. В частности, политик берет на себя ответственность за разрешение ситуации с войной в секторе Газа.

Недавний доклад прокурора Роберта Хёра о состоянии 81-летнего президента США вызвал гнев Белого дома. Демократы возмутились, что их лидера назвали "стариком с плохой памятью". Подобная характеристика из уст прокурора, несомненно, скажется на результатах предвыборной гонки. Хотя о том, что глубоко пожилой президент США Джо Байден страдает деменцией, говорили еще до того, как он стал главой американского государства.