Кремль отреагировал на британский "допрос" Пашиняна об "аресте" Путина

Перед предполагаемым визитом президента России Владимира Путина в Армению российские официальные лица высказали необходимость получить определённые заверения от армянских партнёров в связи с их вступлением в Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил сегодня, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, сообщает EADaily.

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"Мы уже отмечали, что изменение обстановки, связанное с вступлением Армении в данный международный статут, не может не оказать влияния на наши двусторонние отношения. Очень важно получить определённые гарантии от наших армянских партнеров. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках двустороннего диалога, и мы готовы к этому", — подчеркнул представитель Кремля.

Стоит напомнить, что МУС незаконно выписал ордер на арест президента России, абсурдно обвиняя его в незаконной депортации детей с Украины.