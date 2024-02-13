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Кремль отреагировал на британский "допрос" Пашиняна об "аресте" Путина

Политика

Перед предполагаемым визитом президента России Владимира Путина в Армению российские официальные лица высказали необходимость получить определённые заверения от армянских партнёров в связи с их вступлением в Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил сегодня, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, сообщает EADaily.

Кремль отреагировал на британский "допрос" Пашиняна об "аресте" Путина
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Мы уже отмечали, что изменение обстановки, связанное с вступлением Армении в данный международный статут, не может не оказать влияния на наши двусторонние отношения. Очень важно получить определённые гарантии от наших армянских партнеров. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках двустороннего диалога, и мы готовы к этому", — подчеркнул представитель Кремля.

Стоит напомнить, что МУС незаконно выписал ордер на арест президента России, абсурдно обвиняя его в незаконной депортации детей с Украины. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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