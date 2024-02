Кремль отреагировал на британский "допрос" Пашиняна об "аресте" Путина

Перед предполагаемым визитом президента России Владимира Путина в Армению российские официальные лица высказали необходимость получить определённые заверения от армянских партнёров в связи с их вступлением в Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил сегодня, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, сообщает EADaily.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0