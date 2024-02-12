Глава СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Вашингтон и Лондон планируют ввести должность "наместника" в Незалежной, закрепив за собой право прямо осуществлять управление подконтрольной киевскому режиму территории, пишет РИА Новости.
Политик отметил, что Штаты и Британия убеждают другие государства G7 учредить должность "спецпосланника" по Украине, у которого будет постоянный доступ к действующему главе киевского режима. Он будет знать обо всех его планах.
"Наставнику" также дадут полномочия блокировать не согласованные с западными хозяевами шаги украинского правительства, предлагая вместо них "правильные", с точки зрения англосаксов, решения.
Роль "наместника" Вашингтона и Лондона на Украине пророчат русофобски настроенным американским и европейским политикам, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.