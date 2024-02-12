На Западе обсуждают введение должности специального посланника по Украине

СВР: Запад готовится назначить "наместника" на Украине

0:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Вашингтон и Лондон планируют ввести должность "наместника" в Незалежной, закрепив за собой право прямо осуществлять управление подконтрольной киевскому режиму территории, пишет РИА Новости.

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Политик отметил, что Штаты и Британия убеждают другие государства G7 учредить должность "спецпосланника" по Украине, у которого будет постоянный доступ к действующему главе киевского режима. Он будет знать обо всех его планах.

"Наставнику" также дадут полномочия блокировать не согласованные с западными хозяевами шаги украинского правительства, предлагая вместо них "правильные", с точки зрения англосаксов, решения.

Роль "наместника" Вашингтона и Лондона на Украине пророчат русофобски настроенным американским и европейским политикам, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.