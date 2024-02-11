В Совфеде прокомментировали реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону

Сенатор Цеков назвал негативную реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону примитивной

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков оценил реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью главы РФ Владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону, передаёт РИА Новости.

Фото: openverse by UK Prime Minister is licensed under CC BY 2.0.

"Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду", — высказался он.

Сенатор от Крыма отметил, что многие уже понимают, что конфликт в Незалежной был создан западными странами под руководством Вашингтона. С самого распада Советского Союза Запад создавал из Украины анти-Россию, подвигая к такому конфликту.

Пока российский лидер стремится к созданию справедливого и безопасного мира в интересах всего международного сообщества, такие как Сунак, Шольц, Байден, Макрон как были поджигателями войн, так и остаются, резюмировал Цеков.