Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков оценил реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью главы РФ Владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону, передаёт РИА Новости.
"Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду", — высказался он.
Сенатор от Крыма отметил, что многие уже понимают, что конфликт в Незалежной был создан западными странами под руководством Вашингтона. С самого распада Советского Союза Запад создавал из Украины анти-Россию, подвигая к такому конфликту.
Пока российский лидер стремится к созданию справедливого и безопасного мира в интересах всего международного сообщества, такие как Сунак, Шольц, Байден, Макрон как были поджигателями войн, так и остаются, резюмировал Цеков.
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