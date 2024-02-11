Напуганный Макрон отменил свой визит на Украину

Challenges: Макрон отложил визит в Киев, сославшись на проблемы безопасности

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Французский журнал Challenges сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое посещение Киева по вопросам безопасности, опасаясь за свою жизнь. Источник, описывающий реакцию киевского режима на эту новость, говорит о том, что несколько украинских дипломатов "упали со стульев", узнав об отмене визита.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Президент Франции не поедет на Украину 13 и 14 февраля, как планировалось. Елисейский дворец оправдывает эту отсрочку, в частности, проблемами безопасности", — пишет журнал.

Организаторы поездки признались, что они находятся в полной неопределенности. Согласно данным публикации, новая дата визита главы Пятой республики в Украину пока не определена. Ранее Зеленский заявлял, что Париж намеревается поставить ВСУ десятки артиллерийских систем Caesar и боеприпасы к ним.

Напомним, французский политик обещал в ходе визита в Киев подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Незалежной.