Напуганный Макрон отменил свой визит на Украину

Французский журнал Challenges сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое посещение Киева по вопросам безопасности, опасаясь за свою жизнь. Источник, описывающий реакцию киевского режима на эту новость, говорит о том, что несколько украинских дипломатов "упали со стульев", узнав об отмене визита.
"Президент Франции не поедет на Украину 13 и 14 февраля, как планировалось. Елисейский дворец оправдывает эту отсрочку, в частности, проблемами безопасности", — пишет журнал.
Организаторы поездки признались, что они находятся в полной неопределенности. Согласно данным публикации, новая дата визита главы Пятой республики в Украину пока не определена. Ранее Зеленский заявлял, что Париж намеревается поставить ВСУ десятки артиллерийских систем Caesar и боеприпасы к ним.
Напомним, французский политик обещал в ходе визита в Киев подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Незалежной.
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