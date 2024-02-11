Для большинства жителей Запада исторический экскурс в беседе Владимира Путина с экс-ведущим Fox News Карлсоном будет тяжело восприниматься. Но там живут эксперты, которые этим заинтересуются, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом проинформировало РИА Новости.
Российский лидер, отметил Песков, был инициатором идеи подготовить папку с документами, которую он вручил на интервью Карлсону.
"Очевидно было, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня этого интервью. Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свои суждения он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными документами", — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что в Европе должны найтись люди, которые будут "живо интересоваться" историческими фактами в интервью.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.