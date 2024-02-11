Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента РФ Песков: на Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Для большинства жителей Запада исторический экскурс в беседе Владимира Путина с экс-ведущим Fox News Карлсоном будет тяжело восприниматься. Но там живут эксперты, которые этим заинтересуются, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом проинформировало РИА Новости.

Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

Российский лидер, отметил Песков, был инициатором идеи подготовить папку с документами, которую он вручил на интервью Карлсону.

"Очевидно было, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня этого интервью. Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свои суждения он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными документами", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в Европе должны найтись люди, которые будут "живо интересоваться" историческими фактами в интервью.