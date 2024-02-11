В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в США

Welt: в Вашингтоне канцлера Германии Шольца сравнивают с псом Байдена

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

В Вашингтоне немецкого лидера Олафа Шольца за спиной называют псом Джо Байдена. Об оскорбительном отношении к политику в Госдепе США сообщило немецкое издание Welt.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"У американцев есть поговорка: "Если вы хотите завести друга в Белом доме, купите себе собаку". У Байдена уже имеются две немецкие овчарки", — пишет автор публикации.

Отмечается, что Байден, и Шольц являются скверными ораторами и у них минимальный рейтинг одобрения. Кроме того, Шольц не способствует укреплению самостоятельности Европейского Союза в области безопасности, а наоборот, подчиняется воле американского хозяина. Немецкий политик любит "прятаться за коллегой из США", он делал это, например, решая проблему предоставления ВСУ ракет дальнего радиуса и танков.

Авторы отмечают, если Трамп станет президентом, то отношения между Соединёнными Штатами и Европой претерпят значительные изменения.

Spiegel отреагировал на визит канцлера в Белый дом, отметив, что тот состоялся в худшее для Байдена время.