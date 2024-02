В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в США

В Вашингтоне немецкого лидера Олафа Шольца за спиной называют псом Джо Байдена. Об оскорбительном отношении к политику в Госдепе США сообщило немецкое издание Welt.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International