На сайте госзакупок были размещены два аукциона на создание фото и видеоматериалов о деятельности главы города и мэрии областного центра.
Первый контракт предусматривает создание фотоматериалов о деятельности главы города за сумму 460 000 рублей, а второй — видеоматериалов о деятельности главы областного центра и мэрии за 540 000 рублей. Об этом сообщает 56orb.ru.
Решение вызвало негодование жителей, особенно после предыдущего скандала с закупкой туалетной бумаги на сотни тысяч рублей.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.