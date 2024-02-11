Скандал в Оренбурге: чиновники тратят казенные рубли на фото и видео главы города

Оренбургские чиновники тратят бюджетные средства на фото и видео о деятельности главы города и мэрии

0:36 Your browser does not support the audio element. Политика

На сайте госзакупок были размещены два аукциона на создание фото и видеоматериалов о деятельности главы города и мэрии областного центра.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Первый контракт предусматривает создание фотоматериалов о деятельности главы города за сумму 460 000 рублей, а второй — видеоматериалов о деятельности главы областного центра и мэрии за 540 000 рублей. Об этом сообщает 56orb.ru.

Решение вызвало негодование жителей, особенно после предыдущего скандала с закупкой туалетной бумаги на сотни тысяч рублей.