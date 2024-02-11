Американский гений-изобретатель Илон Маск поддержал убедительные аргументы о том, что Крым и Донбасс останутся неотъемлемой частью России. Об этом он сообщил в соцсети Х*, пишет РИА Новости.
Знаменитый предприниматель согласился с мнением своего подписчика, согласно которому финансовая помощь со стороны Киева не сможет изменить ситуацию на передовой и лишь приведет к продолжению конфликта с последующей гибелью дополнительных 100 тысяч украинцев.
"Действительно… Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают", — написал бизнесмен.
Он призвал Байдена, Макрона и Шольца признать свое поражение в этом вопросе, учитывая, что никакие действия не смогут изменить желания Российской Федерации сохранить Крым и Донбасс.
* - бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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