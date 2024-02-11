Премьер-министр Великобритании Риши Сунак повторил оценку интервью главы РФ Владимира Путина обозревателю Такеру Карлсону, данную ранее канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет Sky News .
"Явно смехотворное (мнение Путина о вине НАТО и США за начало украинского конфликта, — прим. Правды. ру). Я горд тем, что Лондон с самого начала твердо поддерживал Киев", — высказался "смешливый" политик.
В комментариях к этой неоригинальной речи интернет-пользователи раскритиковали Сунака и призвали его как можно скорее завершить конфликт. Комментаторы посоветовали напрячь мозги и осознать то, что сказал российский лидер и не провоцировать мировую войну.
Напомним, что ранее Шольц также назвал эту беседу смехотворной. Кроме того, канцлер заявил, что российский лидер "всегда говорит много лжи" о конфликте в Незалежной. Похоже, что в Европе политическая элита предпочитает чётким аргументам голословные обвинения.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.