Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным

Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак повторил оценку интервью главы РФ Владимира Путина обозревателю Такеру Карлсону, данную ранее канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет Sky News .

Фото: openverse by UK Prime Minister is licensed under CC BY 2.0.

"Явно смехотворное (мнение Путина о вине НАТО и США за начало украинского конфликта, — прим. Правды. ру). Я горд тем, что Лондон с самого начала твердо поддерживал Киев", — высказался "смешливый" политик.

В комментариях к этой неоригинальной речи интернет-пользователи раскритиковали Сунака и призвали его как можно скорее завершить конфликт. Комментаторы посоветовали напрячь мозги и осознать то, что сказал российский лидер и не провоцировать мировую войну.

Напомним, что ранее Шольц также назвал эту беседу смехотворной. Кроме того, канцлер заявил, что российский лидер "всегда говорит много лжи" о конфликте в Незалежной. Похоже, что в Европе политическая элита предпочитает чётким аргументам голословные обвинения.