"Не буду защищать": Трамп заявил о поощрении атак Россией стран НАТО

Экс-президент США Трамп заявил, что стал бы поощрять атаки России на страны НАТО

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Во время своего предвыборного митинга Дональд Трамп проинформировал о планах поощрять атаки Российской Федерацией государств-членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока, пишет The Guardian.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я не буду вас защищать. Кроме того, я бы поощрял их (нападавших — Правда. Ру) делать все, что им вздумается. Вы должны платить по счетам", — высказался политик.

Его слова просигнализировали о том, что Трамп может поставить под угрозу обязательства по взаимной обороне, которые заложены в основу военного блока. При этом страх Вашингтона перед Москвой резко усилился после начала конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал слова Трампа, отметив, что такие выпады ставят под угрозу безопасность, стабильность и экономику США и "приводят в ужас" союзников.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отмечал, что, будучи президентом США, Трамп четыре года назад предупреждал ЕС, что США не придут на помощь европейским странам, если те подвергнутся военному нападению. Бретон уверен, что Европа останется "сама по себе" если изберут Трампа.