Выяснилось, что случилось с Карлсоном в конце интервью с Путиным

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Физиономист Воеводина: Путин смог расположить к себе Карлсона

Политика

Согласно анализу физиономиста Олега Воеводина, в конце интервью между президентом России Владимиром Путиным и американским журналистом Такером Карлсоном произошли интересные моменты.

Физиономист Воеводина: Путин смог расположить к себе Карлсона
Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

Карлсон в начале беседы выглядел сосредоточенным, прислушиваясь к переводу, но ближе к концу стал проявлять эмоции.

По словам специалиста, около пятиминутного отрезка перед завершением интервью журналист раскрепостился и проявил удивление, что может свидетельствовать об изменении его восприятия или эмоциональной реакции. Физиономист отметил, что Карлсон, несмотря на уважение к Путину, сохранял статус гостя и не вел себя на равных с президентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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