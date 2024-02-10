Выяснилось, что случилось с Карлсоном в конце интервью с Путиным

Согласно анализу физиономиста Олега Воеводина, в конце интервью между президентом России Владимиром Путиным и американским журналистом Такером Карлсоном произошли интересные моменты.
Карлсон в начале беседы выглядел сосредоточенным, прислушиваясь к переводу, но ближе к концу стал проявлять эмоции.
По словам специалиста, около пятиминутного отрезка перед завершением интервью журналист раскрепостился и проявил удивление, что может свидетельствовать об изменении его восприятия или эмоциональной реакции. Физиономист отметил, что Карлсон, несмотря на уважение к Путину, сохранял статус гостя и не вел себя на равных с президентом.
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