Выяснилось, что случилось с Карлсоном в конце интервью с Путиным

Согласно анализу физиономиста Олега Воеводина, в конце интервью между президентом России Владимиром Путиным и американским журналистом Такером Карлсоном произошли интересные моменты.

Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain