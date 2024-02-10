Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью, передаёт РИА Новости.
"Пора остановить эту мясорубку", — написал он в соцсети X*.
Миллиардер добавил, что украинский конфликт надо было остановить еще год назад. Он подчеркнул необходимость прекращения насилия и нахождения мирного пути решения конфликта.
Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону дал оценку американскому изобретателю, назвав его новатором и умным человеком.
Ранее сообщалось о визите в Киев конгрессменов-республиканцев Френча Хилла, Джейсона Кроу, Зака Нанна и демократа Эбигейл Спанбергер. Они обсудили с главой киевского режима потребности ВСУ. Зеленский, по обыкновению, попросил увеличить военную помощь. Однако решение по поставкам американских дальнобойных ракет ATACMS так и не было достигнуто.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.