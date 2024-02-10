"Пора остановить мясорубку": Маск осудил заявление Байдена по Украине

Маск: остановить мясорубку на Украине нужно было ещё год назад

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Пора остановить эту мясорубку", — написал он в соцсети X*.

Миллиардер добавил, что украинский конфликт надо было остановить еще год назад. Он подчеркнул необходимость прекращения насилия и нахождения мирного пути решения конфликта.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону дал оценку американскому изобретателю, назвав его новатором и умным человеком.

Ранее сообщалось о визите в Киев конгрессменов-республиканцев Френча Хилла, Джейсона Кроу, Зака Нанна и демократа Эбигейл Спанбергер. Они обсудили с главой киевского режима потребности ВСУ. Зеленский, по обыкновению, попросил увеличить военную помощь. Однако решение по поставкам американских дальнобойных ракет ATACMS так и не было достигнуто.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.