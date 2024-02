Шольц высмеял интервью Путина Карлсону на встрече с Байденом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал в Вашингтоне интервью российского лидера Владимира Путина американскому ведущему Такеру Карлсону, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International