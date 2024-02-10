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Шольц высмеял интервью Путина Карлсону на встрече с Байденом

Канцлер Германии Шольц раскритиковал интервью Путина Карлсону на встрече с Байденом

1:13
Политика

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал в Вашингтоне интервью российского лидера Владимира Путина американскому ведущему Такеру Карлсону, пишет РИА Новости.

Канцлер Германии Шольц раскритиковал интервью Путина Карлсону на встрече с Байденом
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"Мы увидели смехотворное интервью Путина… Он всегда говорит много лжи об истории этого конфликта", — высказался политик.

Он доложил главе Белого дома, что российский президент якобы рассказал "недостоверную историю" о причинах конфликта на Украине, а саму беседу Шольц назвал "смехотворной". Канцлер считает, что Путин намерен "получить часть территории своих соседей" из империалистических принципов. Он призвал продолжить поддержку киевского режима.

Но интервью также попало на первые полосы немецких СМИ. Там разумные граждане ФРГ обратили внимание на очевидные факты. В частности, на то, что у Москвы нет планов нападать на европейские государства. Также на некомпетентность немецкого правительства на фоне того, что Украина не пускает газ в Германию по своей территории, в то время как Берлин остается вторым после Вашингтона финансовым спонсором Киева. В своих комментариях немцы посоветовали прислушаться к главе РФ, не позорить страну и перестать быть марионеткой Белого дома.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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