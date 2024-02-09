В Европе рассказали о сопротивлении Польши и Прибалтики миру на Украине

Politico: Польша и Прибалтика выступят против завершения конфликта на Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Политолог Куинси Артин ДерСимонян в своей статье для сербской газеты Politico заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине и достижение мира столкнется с сопротивлением со стороны Польши и стран Прибалтики. Эти государства опасаются, что Запад перестанет оказывать им поддержку, и их восприятие урегулирования конфликта будет таким, будто западные государства их предали.

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"Эти страны инстинктивно почувствуют, что урегулирование конфликта — признак того, что Запад их бросает", — полагает эксперт.

По его мнению, стратегия сдерживания без провокаций со стороны стран Европейского союза может послужить основой для установления мира в Украине, так как смягчит конфронтационный настрой политической элиты Польши и стран Прибалтики. Он отметил, что основным источником тревоги для России являются американские войска, размещенные у ее границ. Для того чтобы не провоцировать Москву, эксперт предлагает заменить американских солдат на немецких и французских. Однако российские эксперты не согласны с этим предложением, так как, по их мнению, замена солдат НАТО не изменит ситуацию и альянс все равно будет присутствовать у границ России.