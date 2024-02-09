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В Европе рассказали о сопротивлении Польши и Прибалтики миру на Украине

Politico: Польша и Прибалтика выступят против завершения конфликта на Украине

1:13
Политика

Политолог Куинси Артин ДерСимонян в своей статье для сербской газеты Politico заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине и достижение мира столкнется с сопротивлением со стороны Польши и стран Прибалтики. Эти государства опасаются, что Запад перестанет оказывать им поддержку, и их восприятие урегулирования конфликта будет таким, будто западные государства их предали.

Politico: Польша и Прибалтика выступят против завершения конфликта на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Эти страны инстинктивно почувствуют, что урегулирование конфликта — признак того, что Запад их бросает", — полагает эксперт.

По его мнению, стратегия сдерживания без провокаций со стороны стран Европейского союза может послужить основой для установления мира в Украине, так как смягчит конфронтационный настрой политической элиты Польши и стран Прибалтики. Он отметил, что основным источником тревоги для России являются американские войска, размещенные у ее границ. Для того чтобы не провоцировать Москву, эксперт предлагает заменить американских солдат на немецких и французских. Однако российские эксперты не согласны с этим предложением, так как, по их мнению, замена солдат НАТО не изменит ситуацию и альянс все равно будет присутствовать у границ России.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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