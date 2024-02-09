Путин объяснил Карлсону, когда Россия введёт войска в Польшу

Президент РФ Путин: войска ВС РФ введут в Польшу, только если она нападет на Россию

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

В ходе интервью Такеру Карлсону глава РФ Владимир Путин исключил нападение Российской Федерации на Польшу за исключением необходимости отражения атаки со стороны Варшавы. Вопрос о возможном вторжении армии РФ в европейскую страну был поднят журналистом в контексте обсуждения вероятных сценариев развития событий. Путин отметил, что подобные обвинения в адрес нашей страны не имеют оснований.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? " — пояснил политик.

Он добавил, что нападение на Польшу противоречит здравому смыслу и может поставить человечество на грань глобальной войны.

Путин также напомнил, что наше государство не начинало никакой конфликт, а только проводит спецоперацию с целью прекратить войну, развязанную Киевом в 2014 году.