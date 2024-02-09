Путин объяснил Карлсону, когда Россия введёт войска в Польшу

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Президент РФ Путин: войска ВС РФ введут в Польшу, только если она нападет на Россию

0:54
Политика

В ходе интервью Такеру Карлсону глава РФ Владимир Путин исключил нападение Российской Федерации на Польшу за исключением необходимости отражения атаки со стороны Варшавы. Вопрос о возможном вторжении армии РФ в европейскую страну был поднят журналистом в контексте обсуждения вероятных сценариев развития событий. Путин отметил, что подобные обвинения в адрес нашей страны не имеют оснований.

Президент РФ Путин: войска ВС РФ введут в Польшу, только если она нападет на Россию
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? " — пояснил политик.

Он добавил, что нападение на Польшу противоречит здравому смыслу и может поставить человечество на грань глобальной войны.

Путин также напомнил, что наше государство не начинало никакой конфликт, а только проводит спецоперацию с целью прекратить войну, развязанную Киевом в 2014 году.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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